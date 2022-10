Carlos Sainz klopt Verstappen en Hamilton in Austin, Giovinazzi spint in de muur

Carlos Sainz was vrijdag het snelst in de eerste vrije training op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. De schlemiel van de dag was Antonio Giovinazzi met een spin in de muur.

De drie topteams eindigden op de eerste drie plaatsen met eerst Ferrari (Sainz) en vervolgens Red Bull (Verstappen) en Mercedes (Hamilton).

De sessie werd gekenmerkt door vier jonge gastrijders die een kans kregen om zich te tonen in een vrije training. De meest ervaren onder hen is Antonio Giovinazzi. De protégé van Ferrari, voorheen titularis bij Alfa Romeo, aast op het vrije zitje bij Haas en ligt daarvoor in de balans met Nico Hulkenberg en Mick Schumacher. Maar de Italiaan maakte een bijzonder slechte beurt. Haas zoekt een vervanger voor Schumacher omdat die te veel brokschade bijeen rijdt, maar wat deed Giovinazzi? Hij maakte een spin en schoof in de muur. Omdat de koppeling daarbij overhit was geraakt, zat zijn test er al na tien minuten op. De slechts denkbare auditie.

De snelste rookie was Robert Shwartzman (in de Ferrari van Charles Leclerc, maar wel op 2 seconden van Sainz), voor Alex Palou (McLaren van Daniel Ricciardo), Théo Pourchaire (Alfa Romeo van Valtteri Bottas) en Logan Sargeant (Williams van Nicholas Latifi). De Amerikaan Sargeant wordt volgend jaar titularis bij Williams, op voorwaarde dat hij in de laatste F2-meeting van het jaar zijn superlicentie haalt.

De tweede vrije training is vooral een bandentest voor nieuw rubber van Pirelli en zal daardoor anderhalf uur duren, van middernacht tot half twee Belgische tijd.

Max Verstappen. — © REUTERS