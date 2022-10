Roos Vanotterdijk scherpt Belgisch record opnieuw aan in finale 100 meter wisselslag

Roos Vanotterdijk is vrijdag op de wereldbeker kortebaan in de Duitse hoofdstad Berlijn zevende geworden in de finale van de 100 meter wisselslag. Daarbij scherpte de 17-jarige Houthalense het Belgisch record opnieuw aan.

Vanotterdijk tikte aan in 59.34 en schraapte daarmee nog eens twintig honderdsten af van de 59.54 die ze vrijdagochtend in de reeksen zwom. De Française Beryl Gastaldello won de finale in 57.76, voor de Amerikaanse Beata Nelson (57.82) en de Israëlische Anastasia Gorbenko (58.57).

Voor vrijdag stond het nationale record met 59.78 op naam van Kimberly Buys,. Die zwom haar recordtijd in augustus 2017 ook in Berlijn.

Vorige week verbrak de 17-jarige Vanotterdijk in het Duitse Aken ook al het Belgisch record op de 50 meter rugslag in klein bad. Met 27.27 deed ze 35 honderdsten beter dan de chrono van Jasmijn Verhaegen, die in november 2012 27.62 klokte in het Franse Chartres. In olympisch bad heeft Vanotterdijk de Belgische records op de 50 meter rugslag (28.50), 100 meter rugslag (1:00.90) en 100 meter vlinderslag (57.85) in handen.