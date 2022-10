Schaatsfenomeen Jutta Leerdam maakt bijzonder harde smak, en weet: “Ik heb ook soms moeilijke momenten”

In Nederland is het alle hens aan dek. Binnen een week staan in Heerenveen namelijk de kwalificaties voor de Wereldbeker snelschaatsen gepland, de eerste krachtmeting op het ijs.

De nog altijd maar 23-jarige Leerdam is de voorbije drie jaar gegroeid van een toptalent tot een wereldtopper. Bij de jeugd schaatste de Nederlandse alles kapot en de overstap naar de profs bleek niet zo groot te zijn. Bewijs genoeg. Leerdam won sindsdien onder anderen twee keer het NK sprint, twee keer goud op de 1.000 meter op het EK en de wereldtitel op diezelfde afstand, haar favoriete. Afgelopen winter snelde ze bovendien naar olympisch zilver op de 1.000 meter.

Prijzen genoeg dus al voor Leerdam, maar de West-Hollandse wil meer en maakte daarom de overstap naar Jumbo-Visma. Hét topteam bij uitstek in het schaatsen. Maar dat is geen garantie voor het vermijden van ongelukjes. Zo ging Leerdam deze week keihard onderuit tijdens een sprinttraining. De punt van haar schaats bleef haken in het ijs, met een harde klap tot gevolg.

Leerdam kwam er echter zonder al te veel kleerscheuren vanaf. Ze dook snel weer de gym in en stond een dag later alweer op het ijs in Thialf. En die trainingen, die heeft ze nodig.

“Mijn hele basis is soort van weg en ik moet een nieuwe basis bouwen”, zei Leerdam onlangs aan de NOS. “Ik ben heel vaak heel vrolijk, maar ik heb af en toe ook wel moeilijke momenten. Mijn leven vorig jaar zag er heel anders uit dan het er nu uitziet. Ik heb een nieuw team en niet meer de relatie waar je alles mee deelde. Maar ik focus me om alles uit mezelf te laten komen. Alle veranderingen hebben me gebracht tot waar ik nu ben. Er komen ook echt nog wel veranderingen, maar ik wil altijd teruggaan naar mezelf. Dat ik hard rijd, door mezelf, dat moet het ultieme gevoel zijn.”

Intussen zit de Nederlandse aan liefst 3,3 miljoen volgers op Instagram. Jutta Leerdam is ook een merk, met bijvoorbeeld Dior als sponsor. “Ik ben niet alleen schaatser, ik kan ook nog iets anders meebrengen. Ik zie dat niet als extra druk of iets negatiefs. Ze zien een meerwaarde in mij, op verschillende vlakken. En ik kan ook nog eens keihard schaatsen, dat staat voor mij centraal.”