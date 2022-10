Cadeau voor onze lezers: online snuisteren in de plusartikelen van onze zusterkranten

We hebben een cadeautje voor onze lezers: +PLUS. Met een abonnement op de papieren of digitale krant van Het Belang van Limburg kan je nu ook alle digitale plusartikels van onze zusterkranten De Standaard, Gazet van Antwerpen, Nieuwsblad en De Gentenaar lezen.

“Kranten zijn duurder geworden maar we willen onze trouwe lezers een mooi cadeau geven en dat is +PLUS zeker”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “We zitten met Het Belang van Limburg in een mediagroep waarbinnen nog andere mooie kranten zitten met goeie pennen die heel veel interessante artikelen publiceren. Met de +PLUS-formule kan je digitaal toegang krijgen tot de plusartikelen van onze collega’s bij De Standaard, Gazet van Antwerpen, Nieuwsblad en De Gentenaar. Alle rijkdom binnen die Vlaamse kranten kan je dus bereiken met je Belang van Limburg-account.”

“Of je nu een abonnement op onze papieren of digitale krant hebt: online krijg je een extra presentje” Indra Dewitte, hoofdredacteur Het Belang van Limburg

Omgekeerd kunnen lezers van die andere kranten snuisteren in de digitale plusartikelen van Het Belang van Limburg. “Het is nog nooit gebeurd dat lezers zo’n kans krijgen”, vertelt onze hoofdredacteur. “In Nederland zijn ze heel erg geïnteresseerd om dit Vlaams ideetje over te nemen.”

Uitgebreide menukaart

+PLUS is een ferme uitbreiding van de menukaart. Vergelijk het met je favoriete restaurant: heerlijk om daar altijd je vertrouwde voorkeuren terug te vinden, maar het is fijn om ook eens iets lekkers mee te pikken van een andere goeie traiteur. Verandering van spijs doet eten. Misschien ben je nieuwsgierig naar de invalshoeken van andere kranten, hun opinies, analyses of een verhaal dat Het Belang van Limburg niet haalde? Met +PLUS rollen we de rode loper uit voor onze abonnementshouders om makkelijk en gratis extra leesvoer aan te boren.

“In lezersonderzoek kwam naar voor dat lezers van Het Belang van Limburg bijvoorbeeld ook eens graag in De Standaard zouden willen grasduinen. Op die wens van ons leespubliek willen we graag inspelen met +PLUS. Het Belang blijft de basiskrant maar je kan er nog van alles bijkrijgen”, legt de hoofdredacteur uit.

“+PLUS is ook een verdere uitnodiging en aansporing om digitaal te gaan lezen, zelfs al heb je nu nog een papieren krant: je kan online een extra presentje vinden. Nieuwe lezers komen trouwens vooral naar ons via de digitale weg. Dit +PLUS-initiatief is ook goed om nog meer jonge mensen aan te trekken omdat ze zo de rijkdom en verscheidenheid van onze journalistiek kunnen ervaren op hun smartphone.”

Activeren

Hoe geraak je aan ons +PLUS-cadeautje? Iedereen die een papieren of digitaal abonnement heeft op Het Belang van Limburg – uitgezonderd de formule basic (daarbij heb je enkel de plusartikels van Het Belang van Limburg) – kan nu zonder extra kosten meegenieten van +PLUS.

Je moet wel eerst even registreren en activeren. Ga naar hbvl.be/activeer en meld je aan met het e-mailadres en wachtwoord van je Het Belang van Limburg-account. Hierna heb je met dat e-mailadres en wachtwoord ook toegang tot de digitale plusartikels op de sites en apps van De Standaard, Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en De Gentenaar.

Heb je nog geen Het Belang van Limburg-account? Via hbvl.be/activeer kan je er makkelijk eentje aanmaken. Kies een e-mailadres en wachtwoord waarmee je wil lezen en koppel dat eenmalig aan je abonnementsnummer. In de laatste stap activeer je +PLUS door het wachtwoord van je Het Belang van Limburg-account in te geven. Zodra je +PLUS hebt geactiveerd kan je met je e-mailadres en wachtwoord van je Het Belang van Limburg-account aanmelden op de sites en in de nieuwsapps van onze Vlaamse zusterkranten om er hun digitale plusartikels te lezen.

Meer info: klantenservice.hbvl.be