David Goffin sneuvelt in kwartfinales European Open tegen Fransman Richard Gasquet

Zo snel kan het dus gaan. Donderdag overvleugelde David Goffin (ATP 58) met toptennis Diego Schwartzman (ATP 19), 24 uur later moest hij in de kwartfinales buigen voor een voortreffelijke Richard Gasquet (ATP 82): 6-2, 7-6.

Dat Gasquet het duel opende met een reeks winners bleek een voorbode voor wat de eerste set zou bieden: een demonstratie van Franse doeltreffendheid en klasse. Gasquet had niet alleen de meeste, maar ook de mooiste punten – getuige daarvan de heerlijke lob en de sublieme passing waarmee hij de service van Goffin doorbrak: 3-1. Net als 24 uur eerder tegen Diego Schwartzman probeerde Goffin vonken en vuur in zijn slagen te steken, maar wat toen zo goed lukte, bleef nu steken in goede bedoelingen. “Ik moest al te lang naar mijn ritme zoeken en had het moeilijk met de agressie en de forehand van Richard.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Te veel fouten

Sowieso: tonnen krediet voor Gasquet, die op zijn 36ste weinig sporen van slijtage vertoonde. Hij zou die eerste set met amper één unforced error beëindigen, terwijl Goffin zeven stuks verzamelde. Het laatste exemplaar van dat reeksje schonk de Fransman de eerste set.

In het eerste game van de tweede set dwong Goffin zijn twee eerste breakpunten van de avond af, wat al aangaf dat de strijd nu veel evenwichtiger verliep. De foutenlast van de Luikenaar bleef echter ook nu te hoog en leek hij last te krijgen van een weerbarstige knie? Goffin had gehoopt zijn tegenstander te laten lopen, maar de match toonde al te vaak een tegenovergesteld beeld: 4-3 en 5-4. En nog steeds schitterde de backhand van Gasquet bij momenten zoals die van Justine Henin in haar beste dagen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Frustratie

De boze reactie van Goffin na een gemiste volley – het racket tegen de Antwerpse grond, atypisch voor onze landgenoot – toonde hoezeer de frustratie toenam. Goffin dwong nog wel een tiebreak af, waarin een derde dubbele fout hem fataal werd. “Heel jammer, want een derde set zou heel interessant geweest zijn. Ik voelde dat ik naarmate de match vorderde steeds beter begon te spelen. En het publiek stond steeds meer achter mij. Een man met zoveel ervaring als Gasquet blijft ook in die omstandigheden kalm.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De uitschakeling van de Belg is geen goed nieuws voor de European Open, dat in zijn halve finales nog steeds sterke affiches presenteert, maar een portie lokaal heldendom altijd waardeert. “Toch kijk ik met tevredenheid terug op mijn passage in Antwerpen, met name op de tweede ronde tegen Schwartzman. Op deze manier zou ik de volgende weken naar mijn beste niveau willen doorgroeien.” Een eerste kans krijgt hij daarvoor vanaf volgende week in Bazel, waarvoor Goffin een wildcard ontving.