Donald Trump officieel gedagvaard door commissie die bestorming op Capitool onderzoekt

Donald Trump wordt officieel gedagvaard door de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aanval op het Capitool op 6 januari 2021. De dagvaarding werd vrijdag verstuurd naar de gewezen president, die opgeroepen wordt om te getuigen op 14 november. Een datum die de Republikeinen goed uitkomt omdat het na tussentijdens verkiezingen in de VS is. De vraag is maar of Trump zal opdagen.

De commissie wil Trump dwingen om onder ede een verklaring af te leggen en om documenten over te maken over wat er zich die bewuste dag afgespeeld heeft. De documenten moeten binnen zijn tegen 4 november, de getuigenis staat gepland op 14 november. Het is nog niet duidelijk of de Republikein ook op dat verzoek zal ingaan.

Trump en zijn advocaten hebben al besproken hoe ze zullen reageren, maar er is nog geen beslissing genomen, zo zegt een ingewijde aan CNN. Trump uitte op zijn socialemediasite Truth Social uitgebreid kritiek op de beslissing van de commissie om hem te dagvaarden, maar verklaarde later ook dat hij “houdt van het idee om te getuigen”.

Naar de rechter

De ex-president zou er ook voor kunnen kiezen om naar de rechter te stappen tegen de dagvaarding. Volgens CNN zou die procedure waarschijnlijk langer duren dan het mandaat dat de commissie gekregen heeft voor het onderzoek.

Indien Trump de dagvaarding simpelweg negeert, riskeert hij voor het gerecht te moeten verschijnen voor minachting van het Congres. Net vrijdag raakte bekend dat zijn vroegere adviseur Steven Bannon veroordeeld werd tot 4 maanden cel en een boete van 6.500 dollar omdat hij weigerde voor de commissie te getuigen en geen documenten wilde overmaken.

Midterms

De datum waarop Trump zijn getuigenis moet geven, is wel uitermate geschikt voor de Republikeinse partij. De vrees was groot dat die getuigenis - of de weigering om dat te doen - stemmen zou kosten tijdens de tussentijdse verkiezingen, de ‘midterms’, op 8 november. Maar 14 november is een paar dagen daarna, dus kan de partij er zonder kleerscheuren van af komen.

Speech

Aanhangers van Trump bestormden op 6 januari 2021 de parlementszetel in Washington met geweld, kort nadat Trump in een speech opnieuw verklaarde dat de verkiezing van hem gestolen was. Het Congres was op het moment van de bestorming aanwezig in het Capitool om de overwinning van Biden in de presidentsverkiezingen formeel te bevestigen.