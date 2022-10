Penny Mordaunt kondigt als eerste aan kandidaat te zijn voor opvolging Liz Truss, volgt Boris Johnson? “Hij gaat het doen”

Penny Mordaunt, fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis, heeft vrijdag als eerste aangekondigd dat ze kandidaat is om Liz Truss op te volgen als premier en partijleider. In de strijd om het leiderschap, na het ontslag van Truss donderdag, werd haar naam verwacht. Verder blijft het nog stil, maar de Britse pers lijkt ervan overtuigd dat naast Rishi Sunak ook Boris Johnson zich kandidaat zal stellen.

In de strijd om de opvolging van oud-premier Boris Johnson, afgelopen zomer, eindigde Penny Mordaunt als derde, na Truss en Rishi Sunak. Mordaunt is fractieleider van de Conservatieven in het Lagerhuis en diende onder meer al als defensieminister toen Theresa May nog premier was.

“Ik ben aangemoedigd door de steun van collega’s die een nieuwe start willen, een verenigde partij en een leiderschap in het nationaal belang”, zegt Mordaunt op Twitter.

Begin deze week verving Mordaunt Truss toen de Labour-fractie in het Lagerhuis een dringende vraag had voor de premier, die echter verhinderd was door een andere verplichting.

Wat doet Johnson?

Verder is het afwachten. De verwachting is dat Rishi Sunak zich kandidaat zal stellen. Bij de bookmakers is hij favoriet, omdat hij twee maanden geleden nog net naast het leiderschap van de partij greep. Er wordt evenwel aan getwijfeld of hij erin zal slagen om zijn partij weer te verenigen.

En dan is er het vraagstuk Boris Johnson. Heel wat zwaargewichten binnen de Conservatieve partij gaven al aan zeker op hem te zullen stemmen als hij opnieuw opkomt. Maar durft hij dat, enkele maanden nadat hij moest opstappen als premier na het zoveelste schandaal uit zijn regeerperiode? Een bron van The guardian, een parlementslid dat Johnson steunt, meent alvast van wel. “Hij heeft me verteld dat hij er klaar voor is. Ik heb met hem gesproken via WhatsApp. Hij zei me dat hij terug naar het Verenigd Koninkrijk vliegt en dat hij het gaat doen.”