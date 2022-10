Opnieuw zware aanrijding met speedpedelec in Peer: “Bestuurder reed recht op mij af met verblindend licht”

Enkele weken na de dodelijke aanrijding met twee speedpedelecs op een fietspad in Genk, is er opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met zo’n razendsnelle elektrische fiets. In Peer ging fietsster Inge Wienen (43) zwaar onderuit na een por van een fietser op zo’n speedpedelec.

Op dit fietspad langs de Noordlaan in Peer kreeg Inge Wienen (43) uit Peer dinsdagavond een duw van de bestuurder van een speedpedelec. — © Dick Demey

De bestuurder van de speedpedelec vervolgde dinsdagavond gewoon zijn weg na het incident. Hij had fietsster Inge Wienen gekruist op het vrijliggende fietspad langs de Noordweg (N73), de omleidingsweg rond Peer. “Het fietspad in twee rijrichtingen is onverlicht. Het was er werkelijk pikdonker toen ik dinsdag even na 21 uur terugfietste van de padel richting de rotonde met de Starfighter. Uit de andere richting kwam een fel licht. Ik dacht aanvankelijk aan een bromfiets, maar het was een speedpedelec. Met zo’n verblindende phare kwam die recht op mij af. In mijn fluojas verminderde ik vaart. Ik moest wel, want ik zag niks meer. Ik ging fel opzij, maar dat licht bleef mijn kant op komen”, vertelt Inge Wienen. “Ik heb geroepen alsof mijn leven ervan af hing: Ik ben hier! Tot ik een duw voelde en ik met mijn fiets uit evenwicht ging.” De fiets ging de zachte berm in en Inge smakte met haar hoofd op het asfalt.

Inge heeft haar vriend nog kunnen verwittigen. “Op zo’n donker fietspad zouden ze mij niet meteen hebben gevonden, het ligt ver van de weg, gescheiden door struiken.”

In het ziekenhuis was de diagnose twee gebroken vingers, een gebroken jukbeen en een gebarsten oogkas. “Volgens de artsen heb ik veel geluk gehad. Ik had een beperkte bloeding in mijn hoofd.”

Woensdag is Inge aan haar oogkas geopereerd en het herstel zal vier weken duren. De politie Kempenland heeft de vaststellingen gedaan. “Mogelijk is de bestuurder van de speedpedelec niet bewust op mij ingereden. Maar ik wil met mijn verhaal iedereen waarschuwen voor het gevaar.”

Uiteenlopende snelheden

De druk op de fietspaden neemt ontzettend toe: steeds meer fietser en steeds meer uiteenlopende snelheden. De speedpedelec (45 km/u) rijdt een pak sneller dan elektrische fietsers (25 km/u), gewone fietsers en de schoolgaande jeugd. Vooral in de vroege ochtend en in de avonduren bezetten steeds meer speedpedelecs onze fietspaden voor het woon-werktraject. Nu de donkere herfst- en winterdagen eraan komen, is de zichtbaarheid op veel fietspaden en jaagpaden langs het kanaal erg klein.

“Voor de speedpedelecs moet een apart fietspad komen. Ze horen niets, ze zijn snel en ze zien ons blijkbaar niet. Ze zijn ook voorzien van zo’n intense fietsverlichting, waardoor tegenliggers met een eenvoudig lampje niks meer kunnen zien. Het is echt veel te gevaarlijk om samen een fietspad te delen en elkaar te kruisen”, zegt Inge.

“Speedpedelecs hebben zo’n intense fietsverlichting, waardoor tegenliggers niks meer kunnen zien. Het is veel te gevaarlijk om samen een fietspad te delen en elkaar te kruisen”, zegt Inge. — © Dick Demey

De stijgende verkoop van speedpedelecs, een vertienvoudiging vergeleken met enkele jaren geleden, is een voorbode van meer ongevallen. Vorig jaar vielen in Limburg twintig gewonden bij ongevallen met speedpedelecs. Dat was een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Zowel het Vlaamse verkeersveiligheidsinstituut VIAS als de Fietsersbond zijn zich bewust van de knelpunten. Er moet meer ruimte komen voor elke fietser, zowel de snelle als de trage.

De frontale botsing tussen twee speedpedelecs in Genk gebeurde op een fietspad waar in twee richtingen mag worden gereden. Toen werd ook al opgemerkt dat onze fietspaden wellicht te smal zijn.