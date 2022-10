Organisatie zet gestopte Ruben Bemelmans in de bloemetjes op European Open, maar zijn zoontje steelt de show

© BELGA

De 34-jarige Limburger had eigenlijk zijn carrière afgesloten in juni. De organisatoren gaven hem echter een wildcard voor het toernooi in Antwerpen, om via de kwalificaties afscheid te kunnen nemen van het Belgische publiek. De afscheidstournee van Bemelmans in de Scheldestad was van korte duur, want hij sneuvelde in de eerste kwalificatieronde en ging er ook in de eerste ronde van het dubbelspel (aan de zijde van de jonge Alexander Blockx) uit.

Toch kon dat de pret voor ‘Bemel’, die zichtbaar genoot tijdens zijn laatste tennisduels, niet bederven. Vrijdag kreeg de Limburger, vlak voor aanvang van de kwartfinale tussen David Goffin en de Fransman Richard Gasquet, nog een eerbetoon van de organisatie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bemelmans betrad onder luide aanmoedigingen van het enthousiaste publiek het hardcourt in de Lotto Arena, samen met zijn partner en zoontje. Ook onder meer Davis Cup-kapitein Johan Van Herck, zijn pupil Zizou Bergs waarmee hij nu samenwerkt en toernooidirecteur Dick Norman maakten hun opwachting.

Bemelmans, toch licht onder de indruk, kreeg van hen een fotokader met enkele memorabele momenten uit zijn carrière en een aandenken voor zijn prestaties in de Davis Cup. Zijn zoontje ontving van toernooidirecteur Norman een kleine tennisracket “om de opvolging te verzekeren”. Bemelmans nam even zelf de microfoon en bedankte iedereen die hem tijdens zijn loopbaan heeft gesteund.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA