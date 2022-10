Een delegatie van Naked Freedom kwam al eens een kijkje nemen in het Hasseltse Modemuseum. “Ze waren heel enthousiast over de expo.” — © rr

Hasselt

Op zondag 30 oktober kan je naakt naar de expo DressUndress in het Hasseltse Modemuseum. Nadien mag je ook in jouw blootje aanschuiven voor een diner in een restaurant aan de Zuivelmarkt.