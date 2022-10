Valentine Dumont is vrijdag zesde geworden op de 400 meter vrije slag op de wereldbeker kortebaan in he Duitse Berlijn. In de finale tikte ze aan in 4:04.43, bijna acht seconden na de Hongaarse winnares Siobhan Haughey (3:56.52). De Tsjechische Barbora Seemanova (4:00.15) en de Duitse Isabel Gose (4:00.19) mochten als tweede en derde het podium op.