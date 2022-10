Sébastien Ogier neemt de leiding in Rally van Spanje, Thierry Neuville zakt naar derde plaats

De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) heeft na de eerste dag de leiding in de Rally van Spanje, twaalfde van dertien manches in het wereldkampioenschap. De Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) is tweede op 4.8, Thierry Neuville (Hyundai i20) derde op 12.5.

Vrijdagmiddag had Neuville na de eerse lus nog de leiding in handen. De Belg begon onder een dreigende hemel met een minieme voorsprong van een halve seconde op Ogier aan de tweede lus. Op wat gedruppel na, bleef het uiteindelijk droog, al had Neuville wellicht op regen gehoopt. Rovanperä en Ogier verdeelden de snelste tijden onder elkaar. Neuville moest zich beperken tot aanklampen.

“Het ontbrak ons aan pure snelheid”, vertelde Neuville. “Ik kon niet voluit gaan. De wagen gleed nogal en het was moeilijk om verbeteringen aan te brengen. Ik heb het wel geprobeerd, maar eigenlijk hadden we meer regen verwacht.”

“Het was een goede dag en ik ben erg tevreden”, klonk het bij Ogier. “Rekeninghoudend met het aantal cuts was ik er echt niet gerust op om als zevende de baan op te moeten. Maar we hadden de hele dag een goed gevoel. Tot dusver verloopt alles naar wens, ook al is 4.8 geen comfortabele voorsprong. We zullen zaterdag moeten pushen.”

Zaterdag worden er twee lussen van telkens drie ritten gereden. De dag wordt afgesloten met een korte superspecial in het centrum van Salou. De Rally van Spanje eindigt zondag kort na de middag.