Wanneer Lionel Messi interviewen écht je grote droom is: journalist barst in tranen uit terwijl voetbalster niet weet wat er gebeurt

Veel groter dan Lionel Messi wordt het niet op sportgebied, zeker niet als je als journalist de kans krijgt om de Argentijnse superster te interviewen. Maar toen Pablo Giralt de enige echte Messi in zijn zetel kreeg voor een babbel, werd het de man even te veel. De journalist kreeg de tranen in de ogen en raakte niet uit zijn woorden. Messi wist even niet goed wat er gebeurde, waarna hij begon te lachen toen Giralt besefte dat hij toch een beetje te emotioneel werd voor de camera.