Lana Del Rey slachtoffer van diefstal: “Fans, luister niet naar mijn muziek”

Ferme tegenslag voor de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey: uit haar auto is een laptop gestolen met daarop haar nieuwste boek, dat bijna af was, en enkele liedjes die ze nog niet uitgebracht heeft. Ze vraagt haar fans nu, enkele maanden na de diefstal, niet naar die onuitgegeven muziek te luisteren als ze online zou opduiken.

Een hele reeks video’s deelde Lana Del Rey op Instagram over de diefstal. Uit haar wagen zijn enkele maanden geleden haar laptop, enkele harde schijven en camcorders gestolen, zo zegt ze daarin. En dat is een tegenvaller van formaat voor de populaire zangeres. In de eerste plaats omdat ze daarop haar nieuwe boek aan het schrijven was. Tweehonderd pagina’s ver was ze, en ze heeft geen back-up. “Ik moet dus helemaal opnieuw beginnen schrijven”, aldus Del Rey. “Ik heb geen keuze.”

Maar dat boek is niet het enige wat op dat gestolen materiaal stond. Er stonden ook heel wat familiefoto’s en -video’s op, net als enkele nieuwe nummers. Liedjes waarvan ze nog niet van plan was om die al openbaar te maken. “Luister alsjeblieft niet naar de muziek als ze op het internet opduikt, want ze komt nog niet uit.”

Het was niet de eerste keer dat iets van haar gestolen wordt, zegt ze verder. Zelfs thuis kreeg ze al dieven over de vloer. Toch laat ze haar hoofd nu niet hangen. “Ik ga kunst blijven maken. Ik geef niet op.”