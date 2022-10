Kamp in Dubai belangrijk voor Delfine Persoon: “Zo’n kans zal zich zo goed als zeker niet meer aandienen”

Op een persconferentie in Antwerpen keken Delfine Persoon (37 jaar – 50 kampen, 47 gewonnen) en Ikram Kerwat (38 jaar – 14 kampen, 11 gewonnen) mekaar vrijdagnamiddag voor het eerst in de ogen.

Ze boksen daar voor de titel WBC Silver in het super vedergewicht. De winnares mag later als officieel challenger boksen tegen de Duitse Alycia Baumgardner met als inzet de wereldtitel van de vier grootste boksbonden IBF, IBO, WBC en WBO.

“Een unieke kans”, klonk het unisono uit beider monden. “We zijn niet meer van de jongsten en zo’n kans zal zich zo goed als zeker niet meer aandienen”, aldus Delfine Persoon. Maar dan moet natuurlijk wel gewonnen worden in Dubai. “Uiteraard”, aldus Delfine, die zegt niet te klagen te hebben over de medewerking van de leiding van het politiekorps waar ze deel van uitmaakt. “Het is lang geleden dat ik nog eens pijnvrij heb kunnen trainen en sparren, dus dat zit goed. En de conditie is ook ok.”

“Ik heb ook een full time job hoor”, reageerde Kermat toen haar werd verteld dat haar tegenstandster “cop” is. “Ik ben fulltime moeder van twee kinderen (lachje). En om dat te combineren met de trainingen en sparring sessies vult ook je dagen.”

Wat mogen we verwachten van de kamp in Dubai? “Ik verwacht dat Kerwat eerder defensief zal boksen”, aldus Delfine. “Het is haar stijl. Terwijl ik steeds wil aanvallen. Het zal een harde kamp worden, dat staat vast. Omdat er veel op het spel staat.”

Ook al komt ze nog niet aan de enkels van haar opponente wat het aantal profkampen betreft en ze ook geen titels op haar naam heeft staan, is Kerwat optimistisch. “Ik heb enorm veel respect voor Persoon, maar in de ring zal ik haar niet ontzien.” Waarop Delfine, de zachtmoedigheid zelve, vlug reageerde. “In de ring is het oorlog. Zo simpel is dat.”

En wat denkt Keane, promotor in dienst van TMT Mayweather en Frontrow Promotions er van. “Delfine heeft in Abu Dhabi indruk gemaakt en wat ze in haar carrière al heeft gepresteerd is indrukwekkend. Of het al vast staat dat de winnares tegen Baumgardner zal mogen boksen? Laat ons eerst het resultaat van Dubai afwachten.” Waarmee hij ruimte liet voor de mogelijkheid dat er eerst nog een andere titelverdediging komt voor Baumgardner. Mogelijk tegen de Zuid-Koreaanse Hyun Mi Choi (31 jaar – 21 kampen, 20 gewonnen), wereldkampioene van de WBA.