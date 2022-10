Defour en KV Mechelen gaan voor 6 op 6 tegen Eupen: “Anders vallen de drie punten tegen Standard in het niets”

Drukke dagen voor Steven Defour. Maandag werd hij hoofdcoach, twee dagen later debuteerde hij met een zege tegen Standard en zaterdag is er alweer de thuiswedstrijd tegen Eupen. “Het is hectisch geweest en dat is het nu eigenlijk nog steeds”, beaamt Defour. “Na Standard hadden we opnieuw weinig tijd om de wedstrijd tegen Eupen voor te bereiden. Die wedstrijd willen we absoluut winnen, anders vallen de drie punten tegen Standard in het niets.”

In zijn eerste optreden als T1 teerde Defour vooral op zijn kwaliteiten als aanjager door zijn spelers met vuur en passie te laten voetballen. Maar ook op tactisch vlak wil hij zijn hand leggen aan de ploeg. “We werken aan een paar nieuwe principes, maar die werden in de eerste helft tegen Standard niet meteen perfect uitgevoerd. Da’s logisch. In de tweede helft draaide het al een pak vlotter. Vooral in balbezit moeten we naar vaste principes gaan.”

Julien Ngoy maakte met de bevrijdende 2-0 meteen een goede beurt in de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer. De spits is wel twijfelachtig voor de confrontatie tegen zijn ex-club uit de Oostkantons, waar hij meer op zijn geliefkoosde flank mocht spelen. “Julien heeft woensdag een goede match gespeeld in de spits”, verduidelijkt Defour.

© Isosport

“We weten dat hij graag van links komt, bij zijn doelpunt heeft hij dat goed uitgespeeld. Of hij nu bevrijd is? Tja, een spits wordt afgerekend op zijn goals, maar wij als staf kijken daar iets anders naar. We hebben nooit te klagen gehad over zijn werkethiek en inspanningen. Ik vond dat Julien vrij goed met die druk omging. Hij is altijd hard blijven werken.”

Ook Eupen tankte vertrouwen

Ondanks de driepunter tegen Standard is er in de stand niet veel veranderd voor Malinwa. De kloof met de laatste plaats blijft slechts drie punten bedragen door de onverwachte 3-2 in Zulte Waregem - Anderlecht. Was dat niet even vloeken voor Defour en co.? “Ik heb de match niet gezien, want ik was doodop en lag al in mijn bed. Maar we moeten nu zeker niet naar andere ploegen kijken. We moeten ervoor zorgen dat onze ploeg op punt staat en dat we onze eigen wedstrijden winnen.”

Voor eigen volk winnen tegen Eupen is dus een must, weet Defour. “Natuurlijk gaan wij niet voor een punt spelen tegen Eupen, zeker niet thuis. Winnen tegen Standard valt volledig in het niets als we nu geen goede prestatie afleveren. Met de voetjes op de grond aan de match beginnen en van de eerste minuut opnieuw vechten voor de zege. Eupen heeft met de zege tegen OHL ook weer wat aan vertrouwen gewonnen. Het zal gewoon een gevaarlijke en moeilijke wedstrijd worden”, aldus Defour.