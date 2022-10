Kop rolt na chaos in de F1: Eduardo Freitas mag niet langer wedstrijdleider zijn

Eduardo Freitas zal niet meer wedstrijdleider zijn in de F1. De Portugees betaalt de rekening voor de chaos in de GP van Japan, twee weken geleden. Daar werd een takelwagen de baan op gestuurd terwijl er nog racewagens reden.

De FIA heeft onderzoek verricht naar de chaotische GP van Japan, twee weken geleden in Suzuka. Videobeelden en data zijn bestudeerd en er is gesproken met alle betrokken, waaronder ook Pierre Gasly en George Russell. Gasly maakte zich boos omdat hij een tractor op de baan tegenkwam. Russell is de afgevaardigde van de rijdersvakbond GPDA.

Na een lange lijst vaststellingen en aanbevelingen volgt helemaal op het einde van het rapport de opvallendste beslissing: de rol van wedstrijdleider is niet langer een duobaan. Na het ontslag van Michael Masi, die opzij geschoven werd na de omstreden ontknoping van vorig jaar, kwamen twee wedstrijdleiders in de plaats die elkaar afwisselden. Freitas, die in Suzuka de rol vervulde, wordt niet langer ingezet. Vanaf nu zal het elke keer de Duitser Niels Wittich de wedstrijd in goede banen leiden. De regeling geldt voor de rest van het seizoen, maar de verwachting is dat Freitas in stilte wordt afgeserveerd. Vooral de rijders drongen aan op één wedstrijdleider, omdat de beslissingen dan consequenter zijn.

Eduardo Freitas (links) en Niels Wittich. — © Twitter

In het rapport geeft de FIA toe dat de controletoren uit het oog had verloren dat Pierre Gasly nog op de baan reed. De Fransman had in het tumult na de crash van Carlos Sainz een reclamepaneel op zijn auto gekregen en zocht de pits op om dat te verwijderen. Daardoor reed hij alleen rond, ver achter het peloton. Dat was de wedstrijdleiding ontgaan. Er komen nu elektronische systemen om de posities van de auto’s beter te monitoren.

De FIA stelt ook vast dat Gasly te hard reed onder rode vlag, hoewel hij daarvoor achter safety-car wel aan de normtijd voldeed. Er komen nieuwe procedures om die normtijd te bepalen en ook strengere straffen voor overtreders. Er wordt bekeken hoe verhinderd kan worden dat reclamepanelen op de baan terechtkomen. De afwatering op Suzuka wordt onder handen genomen en met Pirelli wordt bekeken of betere regenbanden mogelijk zijn.

Wat de verwarring over de toekenning van de punten betreft, bevestigt de FIA dat de regels correct zijn toegepast. De formulering wordt in de toekomst wel aangepast en verduidelijkt. (mc)