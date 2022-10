Tito Casero gaat aan de slag bij Yoast United waar Paul Vervaeck coach is. — © Gregory Van Gansen

Twee Belgische spelers hebben onderdak gevonden in Nederland en dus in de overkoepelende BetFirst BNXT League. Tito Casero (25), onder meer ex-Brussels, Charleroi, Okapi Aalst en ex-Belofte van het Jaar, trekt naar Yoast United Nijmegen waar de Belg Paul Vervaeck coach is. Noé Botuli (22 jaar), ex-Oostende en Charleroi, trekt naar BA Limburg (Weert). (cpm)