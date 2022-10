Max Verstappen is een superster, óók bij de groeiende groep F1-fanaten in de Verenigde Staten. Mario Andretti (82), de laatste Amerikaanse F1-winnaar, heeft nog benzine door de aderen stromen. Hij geniet van de prestaties van Verstappen en hoopt dat zijn naam in 2024 terugkeert in de koningsklasse, al stuit die droom op de nodige weerstand.