Antwerpen

Vanaf woensdag 26 oktober speelt ‘Zillion’, de film van Robin Pront, in de bioscoop. Wij spraken met Versuz-baas Yves Smolders en N.H. uit Herk-de-Stad, die de rise & fall van de gelijknamige Antwerpse megadancing destijds vanop de eerste rij meemaakten. “Natuurlijk waren er seks en drugs, dat was in de jaren negentig in elke discotheek het geval.”