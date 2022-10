Solomon, die al een mondje Nederlands spreekt, is dankbaar dat Emile hem wil helpen. Voorlopig trapt hij nog met zijn gewone fiets naar zijn job in Lommel. — © gvb

Pelt/Lommel

Lommelaar Emile Vandormael deed onlangs een opmerkelijke oproep via een zoekertje in onze krant. Hij wil Solomon, een asielzoeker uit Oost-Afrika, helpen in zijn zoektocht naar een tweedehands e-bike waarmee hij vanuit Pelt naar zijn werk in Lommel kan fietsen.