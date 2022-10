Leerlingen filmen hoe leerkracht geslagen en geschopt wordt op de speelplaats: “We tillen hier zwaar aan”

Op de middelbare school Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem is donderdagmiddag een leerkracht geslagen en geschopt door twee leerlingen. De beelden van het incident circuleerden al snel via sociale media.

Op de beelden is te zien hoe een mannelijke leerkracht slagen krijgt op zijn hoofd en geschopt wordt door twee leerlingen. Het incident speelde zich af tussen twee speelplaatsen op de campus van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, aan de Kortrijksesteenweg.

Wat er juist gebeurde, is niet helemaal duidelijk. “Het heeft maar enkele seconden geduurd, maar we tillen hier zwaar aan”, zegt directeur Hannelore Dessein. “Ook aan het feit dat een leerling het gefilmd heeft.” De school heeft meteen maatregelen genomen, maar welke die zijn wordt niet gezegd.

“We zitten er kort op. De veiligheid van de meer dan 1.000 mensen die hier dagelijks samenkomen is belangrijk”, zegt de directeur. “Vandaag (vrijdag, red) heb ik alle leerlingen in kleine groepjes toegesproken om duidelijk te maken dat dit niet kan. Alle leerlingen waren het daarmee eens.”

“Er heerst verslagenheid en ontgoocheling. Respect voor de leerkracht is een belangrijke waarde op onze school, en het is jammer dat twee individuen dit doen, zeker in een week waarin er acties op het programma stonden rond de Dag van de Jeugdbeweging. Die hebben we bewust laten doorgaan.”