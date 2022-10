Met de tip van Kelly Pfaff haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Dat presentatrice Kelly Pfaff beschikt over een goede conditie zag televisiekijkend Vlaanderen al in Dancing with the stars. In het dagelijkse leven doen die dansbenen vaker dienst als wandelbenen. Tellen doet ze niet, nadenken over hoe ze meer kan wandelen wél. “Voor mij is het evidentie: ik neem zelden de lift, wel de trap.” En ze heeft nog meer tips om met kleine beetjes aan die aanbevolen 10.000 stappen per dag te geraken.

“Als ik niet veel nodig heb uit de winkel of iets vergeten ben, ga ik te voet. Dat is nogal vaak om boter omdat we thuis meestal met olie koken, en er dus nooit boter in huis ligt wanneer die nodig is.” (lacht) Als ze toch de auto neemt om te winkelen, laadt ze de koffer rustig uit. “Ik loop wel tien keer over en weer om mijn rug niet te veel te belasten én om meer stappen te zetten.”

Verder last Kelly veel wandelmomenten in met de kinderen, een gewoonte die ontstond toen Kenji en Shania nog klein waren. “Het is een goed moment om het over van alles en nog wat te hebben. Tijdens het wandelen kun je echt doorcommuniceren. Af en toe stoppen we bij een bankje en lezen we. Soms hebben we een thermos met chocolademelk en thee bij. We hebben het geluk veel groen rond ons te hebben. Aan het einde van de straat is er een bos met onder meer een hondenpad. Je kunt er ook naar schapen en koeien kijken: het oog heeft wat variatie. Als mijn zus langskomt profiteren we ervan om daar te gaan wandelen met de honden.”

“Wandelen is trouwens een uitstekende training om vet te verbranden. We wandelen altijd als opwarming voor een fitnesssessie. Als je doorstapt en je armen goed beweegt, ga je het echt wel voelen. Het is goed voor alles, maar niet te onderschatten. Sam weet dat, want hij vindt altijd dat we te snel gaan.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.