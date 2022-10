Belgische stunt in dartsland, maar ook teleurstelling op Players Championship 25: “Ik kan veel beter”

Geen groots Belgische dartssucces op Players Championship 26, het tweede toernooi van een vierdaagse in het Engelse Barnsley. Al zorgde Geert De Vos wel voor een stunt.

Kenny Neyens (PDC 140) verloor in de eerste ronde met 6-1 van Josh Rock (PDC 74), gisteren nog finalist, terwijl Kim Huybrechts (PDC 32) met 6-3 het onderspit moest delven tegen Gianni van Veen (PDC 148) en Mario Vandenbogaerde (PDC 100) met 6-4 verloor van Joe Murnan (PDC 69).

Mike De Decker (PDC 65) speelde donderdag uitstekend, maar geraakte nu niet verder dan ronde twee na 6-5 winst tegen Florian Hempel (PDC 60) en 6-4 verlies tegen Ricardo Pietreczko (PDC 115). Geert De Vos (PDC 99) stuntte door de winnaar van donderdag, Dave Chisnall (PDC 15), met 6-4 te verslaan. Daarna verloor hij met 6-5 van William O’Connor (PDC 34).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Brian Raman (PDC 103) was met 6-4 te sterk voor James Clark (PDC 118), om dan met 6-3 te verliezen van Dimitri Van den Bergh-killer Radek Szaganski.

“Op naar morgen zeker”, schreef de Antwerpenaar op Instagram. “Ik ben zeker niet content, want ik kan veel beter. Dat ik een ronde won? Ja, maar winst is niet altijd alles. Het gevoel is het belangrijkste. Ik weet dat er meer inzit en het komt er binnenkort sowieso een keer uit!”