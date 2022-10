Oudgediende Rigoberto Uran (35) blijft nog wat langer koersen en tekent nieuw contract bij EF Education-EasyPost

“Ik heb besloten om te blijven koersen omdat ik het leuk vind, ik heb veel passie voor wat ik doe. Mijn leven speelt zich af op de fiets”, vertelde de Colombiaan in een bijhorend persbericht. “Het belangrijkste is de steun van mijn familie: ze zijn vaak weg uit Colombia, maar ze zijn graag hier in Europa. Dat is belangrijk. Ik vind het in Europa ook geweldig en mag mijn sportleven hier combineren met mijn leven in Colombia, dus ik heb beslist nog enkele jaren door te gaan.”

Uran gaf ook aan dat zijn doel nog steeds is om voor podiumplaatsen te gaan, ook in grote rondes. De Colombiaan was al eens runner-up in de Tour de France (2017) en deed dat ook twee keer in de Giro d’Italia (2013 en 2014). Hij won ook al twee Giro-etappes en een Tour-etappe, in de voorbije Vuelta was hij ook goed voor een ritzege. Op de Olympische Spelen van 2012 pakte hij ook zilver in de wegrit na een veelbesproken sprint tegen Aleksandr Vinokourov.

De ploeg maakte niet bekend voor hoeveel jaar Uran heeft bijgetekend. De Colombiaan is al sinds 2016 aan de slag bij EF Education-EasyPost, al heette die ploeg toen nog Cannondale-Drapac. Daarvoor was hij drie jaar aan de slag bij het Quick Step van Patrick Lefevere.