1.500 Truiense jongeren ontbijten in stadspark op Dag van de Jeugdbeweging

Sint-Truiden

Ook in Sint-Truiden werd vrijdag de Dag van de Jeugdbeweging gevierd. Zo’n 1.500 kinderen en jongeren van verschillende jeugdbewegingen werden ’s morgens getrakteerd op een heerlijk ontbijt met muzikale omkadering in het stadspark.

“De jeugdbeweging vervult een belangrijke functie in het leven van vele kinderen en jongeren”, zegt schepen van Jeugd Nina Kvikvinia. “Het is een uitlaatklep, een bron van ontspanning en bovendien ook een leerschool voor belangrijke levenswaarden zoals vriendschap, samenwerken, verantwoordelijkheid en respect voor de natuur. Wij zijn dan ook erg trots dat zo’n 1.500 Truiense kinderen en jongeren lid zijn van een van onze 15 jeugdbewegingen.”

Op de Dag van de Jeugdbeweging wordt het maatschappelijke belang van jongerenverenigingen extra in de kijker gezet. “Vanmorgen verwenden we alle leden met een FairTrade-ontbijt en een concertje met onvervalste jeugdbeweging-evergreens ter gelegenheid van deze dag”, aldus schepen Kvikvinia. “De opkomst was enorm.” (jcr)