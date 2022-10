Bernd Hollerbach voor thuisduel tegen OH Leuven: “Geen nieuwe spits? Het zij zo”

De ontgoocheling na het verlies tegen Club Brugge is doorgespoeld, de Kanaries richten hun vizier alweer op de volgende opdracht. Zaterdag komt het OH Leuven van Marc Brys op bezoek in Sint-Truiden. “Een team dat vergelijkbaar is met Charleroi”, vindt coach Bernd Hollerbach.

Op zijn wekelijkse persconferentie kwam Hollerbach nog kort terug op het midweekduel in Jan Breydel. “Die rode kaart van Mory was wat ongelukkig”, sprak de Duitser. “Hij wilde de bal veroveren en dat deed hij te enthousiast. Zulke dingen gebeuren in het voetbal. Het was een fout, net zoals de fout die we maken waaruit de 1-0 valt. Zulke domme acties moeten we zien te vermijden in de toekomst.”

Te beginnen zaterdag op Stayen. “Ik vergelijk Leuven een beetje met Charleroi”, analyseerde Hollerbach de tegenstander. “Het is ook een ‘clever’ team dat met veel volk achter de bal kruipt en mikt op de tegenaanval. Onze restverdediging moet dus goed zijn. Tegen Charleroi was dat het geval. Hopelijk lukt dat nu opnieuw want dit is een belangrijke wedstrijd, voor eigen volk. We willen opnieuw met de drie punten aanknopen.”

In onze krant sprak sportief verantwoordelijke André Pinto gisteren duidelijke taal: een nieuwe spits komt er niet tijdens de wintermercato. Nochtans blijkt week na week dat de Kanaries een balvaste targetman missen in de aanval. “Als de club het zegt, is het zo”, haalde Hollerbach er zijn schouders bij op. “Ik werk met de spelers die ik voorhanden heb. Dat doe ik intussen al een jaar zo en dat lukt vrij aardig. Wat ik niet beïnvloeden kan, interesseert me ook niet.”

Konaté: in beroep

Intussen kloppen enkele jongeren op de poort van het eerste elftal. Zo vielen Matte Smets en Stan Van Dessel woensdag nog goed in. “Jongens als Kagawa, Brüls en Teixeira worden er niet jonger op. Het doet me deugd dat de jongeren hun kans grijpen als ze die krijgen. Waar het kan, probeer ik eigen jeugdspelers in te brengen. Ze moeten natuurlijk ook presteren. Ik heb geduld met die jongens. Als ze goed werken, weten ze dat ze vroeg of laat beloond worden.”

Hollerbach kan zaterdag nog geen beroep doen op eerste doelman Daniel Schmidt, die nog niet volledig hersteld is van zijn voetblessure. Achter de naam van Shinji Kagawa staat nog een vraagteken. Konaté komt wél in actie aangezien STVV beroep aantekende tegen het schorsingsvoorstel van het bondsparket, dat de Guineeër drie speeldagen oplegde.