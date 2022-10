Lanaken

Vrijdag 21 oktober, de ‘Dag van de Jeugdbeweging’, was zonder meer een groot succes in Lanaken. De gemeentelijke jeugddienst had er een extra toets aan gegeven door de jongeren die in het uniform van hun jeugdvereniging naar school gingen een unieke badge te bezorgen, terwijl na school getrakteerd werd op gratis hotdog.