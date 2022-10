ROYALS. Prinses Charlene zet adoptiehonden in de kijker en het koninklijke broekpak van prinses Victoria willen we allemaal

Koning Filip trok deze week zijn uniform uit de kast ter ere van een bezoek aan het trainingscentrum voor commando’s en parachutisten.

De Nederlandse koningin Maxima had het duidelijk naar haar zin in het Charlotte Hospital in Tanzania.

Het Deense koningshuis haalde deze week foto’s van voormalige koninginnen van onder het stof. Hier afgebeeld: koningin Alexandrine, die zich op 17-jarige leeftijd verloofde met prins Christian van Denemarken.

Kroonprinses Victoria van Zweden zag er zoals gewoonlijk weer stralend uit in een broekpak dat we zelf ook wel zouden willen.

Rajwa Al-Saif, de verloofde van de Jordaanse kroonprins Hussein, maakte deze week haar eerste openbare verschijning sinds de aankondiging van hun verloving.

Prinses Charlene van Monaco roept iedereen op om, net als zij, de lokale dierenbescherming te steunen.