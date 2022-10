Feestnacht burgemeester ten voordele van jeugdsport

Elk jaar organiseert burgemeester Mark Vos - samen met zijn feestcomité - een Feestnacht op een bijzondere locatie. De opbrengst hiervan wordt geschonken aan organisaties en verenigingen die mensen verbinden en samenbrengen in Riemst. De 13 vorige edities leverden 54.748 euro op. Geld dat goed besteed werd in Riemst.Dit jaar trok het feestcomité naar de splinternieuwe loods van het bedrijf Kerkhofs in Vlijtingen. Burgemeester Mark Vos blikt tevreden terug: "Het was een topeditie. Ook dit jaar kunnen we weer een mooie opbrengst aan een goed doel schenken, namelijk de Riemstse sportclubs met een jeugdwerking."Sfeer en meezingers op de 14de Feestnacht werden verzorgd door Domino, de L&M band, No Refund uit Kanne en DJ Christophe Eycken. Tot diep in de nacht amuseerden de feestvierders zich op de dansvloer.