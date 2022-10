Dag van de Jeugdbeweging verbindt jong en oud in Hoeselt

Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging, organiseerden de Hoeseltse jeugddienst en -raad een ontbijt in het jeugdhuis 't Fabriek. Iedereen die in jeugdbewegingskledij langskwam, kreeg een ontbijt aangeboden.

Vrijdagochtend stonden er verse croissants, chocobroodjes en warme chocolademelk klaar om de laatste dag van de schoolweek goed in te zetten. En wat niet opraakte, werd nuttig besteed. 's Namiddags kwamen de Hoeseltse senioren samen in het OCMW Dienstencentrum voor een ontmoetingsmoment. Zij kregen daarbij nog een lekkere koffiekoek geserveerd. Zo bracht de Dag van de Jeugdbeweging in Hoeselt jong en oud samen.