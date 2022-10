Anderlecht-fans niet welkom bij volgende Europese uitwedstrijd na wangedrag in Londen, paars-wit krijgt ook boete

Bij de eerstvolgende Europese uitwedstrijd van Anderlecht, in Silkeborg, zijn bezoekers niet welkom. De UEFA heeft die sanctie opgelegd aan paars-wit nadat de supporters vorige week over de schreef gingen in het Conference League-duel bij West Ham United. Anderlecht moet ook de schade aan het stadion van de Londense club vergoeden en krijgt daarnaast nog een boete van 50.000 euro.