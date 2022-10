Wolven bijten twee alpaca’s en drie schapen dood in Bree en Opglabbeek: buren geschokt

De karkassen van de drie schapen werden in een kruiwagen aan de straatkant gezet, het vilbeluik komt ze ophalen. — © roger dreesen

Bree/Oudsbergen

De voorbije nachten waren de wolven actief in Bree en Oudsbergen. In Bree hebben ze twee alpaca’s gevangen en verslonden. In Opglabbeek zijn drie schapen doodgebeten.