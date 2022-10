Het ene koppel doet het elke dag, het andere een keer per week en sommige hoogstens één keer per maand. Zegt de frequentie waarmee je tussen de lakens duikt überhaupt iets? Hoe vaak vrijen we gemiddeld? En bestaat de sleutel tot een duurzaam seksleven? “Er is altijd eerst zin nodig ... om zin te krijgen”, klinkt het bij experts.