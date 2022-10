Proces in Parijs over zwartwerk bij Belgische onderneming Take Eat Easy jaar uitgesteld

De correctionele rechtbank van Parijs heeft vrijdag bijkomend onderzoek gevraagd in het dossier rond de Belgische maaltijdbezorger Take Eat Easy en ex-zaakvoerder Adrien Roose die vervolgd worden voor zwartwerk en het inzetten van illegalen. De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar 12 en 13 oktober 2023. De vraag tot bijkomend onderzoek kwam van het openbaar ministerie nadat enkele uren voor de zitting een machtiging uit 2015 in het dossier opdook waarmee toenmalig algemeen directeur Matthieu Birach zeggingsmacht toegewezen kreeg.

De advocaten van Roose hadden eerder aangegeven dat hun cliënt moest worden vrijgesproken omdat hij de dochteronderneming niet persoonlijk bestuurde. Ze betreuren dat hij nooit is verhoord in deze procedure. Take Eat Easy, in 2012 in ons land opgericht, had zich uitgebouwd tot een bedrijf met 350.000 klanten dat actief was in 20 grote Europese steden zoals Brussel, Parijs, Bordeaux, Rennes, Lyon, Lille, Toulouse, Madrid, Berlijn, Strasbourg en Londen. Er werkten 142 mensen, waarvan 42 in Frankrijk en ook ongeveer 3.000 koeriers werden ingezet voor de leveringen.

Onder curatele

In 2015 had de start-up nog 16 miljoen euro opgehaald, maar in juli 2016 kondigde het bedrijf aan dat het onder curatele werd gesteld en er niet in slaagde een derde fondsenwerving af te sluiten. In augustus van datzelfde jaar werd het gerechtelijk geliquideerd. In april 2016 voerde de arbeidsadministratie van Pays-de-la-Loire een inspectie uit in Nantes, de arbeidsinspectie stelde uiteindelijk in juli een pv van overtreding op.

In 2018 dienden een honderdtal voormalige fietskoeriers klacht in in Parijs voor zwart- en illegaal werk, 24 onder hen werden vrijdag vertegenwoordigd voor de rechtbank. Tegelijkertijd startten ze een procedure om erkend te worden als loontrekkenden en niet als zelfstandigen. Ze wonnen die procedure ook, zegt advocaat Kevin Mention. De vakbonden Urssaf des Pays-de-la-Loire, de SNTL en de vakbonden Sud Commerces et Services en CNT-SO stelden zich ook burgerlijke partij. Eind 2018 had het Hof van Cassatie reeds bepaald dat er een ondergeschiktheidsrelatie bestond tussen Take Eat Easy en een van zijn fietskoeriers.

Zwartwerk

De advocaat hoopt dat het failliete bedrijf en de gewezen CEO veroordeeld worden voor zwartwerk ten aanzien van alle vroegere koeriers, dus niet enkel diegenen die in de zaak verhoord zijn. In een gelijkaardige zaak in september veroordeelde een Franse rechtbank Deliveroo voor zwartwerk. Deliveroo, dat wel nog actief is, moest 9,7 miljoen euro betalen omdat het sociale bijdragen niet had betaald. Het faillissement hield de voormalige CEO niet tegen om verder te ondernemen. Roose richtte samen met Tanguy Goreti en Karim Slaoui het e-fietsenmerk Cowboy op.