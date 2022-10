Genkie Angelo Preciado blijft drie speeldagen geschorst

Genkie Angelo Preciado blijft drie wedstrijden geschorst. Speler en club waren in beroep gegaan tegen de beslissing van het disciplinair comité van het profvoetbal eerder in de week maar vangen bot.

Angelo Preciado werd vorig weekend uitgesloten in de partij OH Leuven - KRC Genk. Aanleiding was een slaande beweging met als slachtoffer de provocerende IJslander Thorsteinsson. Het bondsparket eiste daarop een schorsing van drie speeldagen effectief en één voorwaardelijk. Het disciplinair comité van het profvoetbal sloot zich daar dinsdag bij aan en nu doet, in beroep, de disciplinaire raad hetzelfde. Preciado mist bijgevolg de duels met Antwerp, KV Mechelen en Charleroi.