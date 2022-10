Onze tv-tips: 60 minuten, een oude bekende en veel tophits

Het Gouden Uur

NPO3, zo, 20.15u

Het eerste uur na een terroristische aanslag is cruciaal. Het uur waarin paniek en angst overweldigend zijn en het gevaar voor een tweede aanslag het grootst is. Dit uur vormt de basis van deze spannende thrillerserie. Hoofdrolspeler Nasrdin Dchar speelt Mardik, een gedreven rechercheur van Afghaanse afkomst, die wordt gewantrouwd nadat een collega iets over zijn verleden ontdekt heeft.

The Responder

Canvas, za, 20.40u

De serie volgt Chris, een niet bepaald ethische en onconventionele agent die als eerste naar een plaats delict wordt gestuurd tijdens zijn nachtdiensten in Liverpool. Terwijl hij probeert zowel privé als professioneel zijn hoofd boven water te houden, moet hij samenwerken met een nieuwe partner. Voor de hoofdrol tekent Martin Freeman, die je kent van Sherlock en Fargo. (tove)

Coldplay: Best of the BBC

BBC Two, za, 21.35u

Al meer dan twintig jaar scoort Coldplay de ene grote hit na de andere. Vanavond krijg je anderhalf uur lang een selectie optredens van de Britse groep doorheen de geschiedenis op de BBC. Van hun eerste hits tot hun optredens in megagrote concerttempels als de supersterren die ze vandaag zijn. Maak je op voor een wervelend overzicht met alleen maar bekende liedjes. (tove)