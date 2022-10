“Durf eens te gaan voor een felle kleur of andere print”: zo kleedt Evy Gruyaert zich gelukkig

Ja, er is een verband tussen hoe we ons voelen en hoe we ons kleden. In haar nieuwe boek Start to feel great geeft Evy Gruyaert tal van tips en tricks, waarvoor ze kennis haalt bij experten. Voor Billie deelt ze haar wijsheid. In week zes, “Dress to impress”, vertelt ze hoe jij via je kleding je meest zelfverzekerde en gelukkige zelf kan worden. “Ga voor de spiegel staan in je onderbroek en leer je figuurtype kennen.”

“Als je een dierbare verliest, je relatie op de klippen loopt, je net ontslagen bent of financiële moeilijkheden hebt, zal dat zich ongetwijfeld ook tonen in je kledingkeuze. Hetzelfde als je een outfit aanhebt waarin je je eigenlijk niet helemaal top voelt – de broek zit te laag, de stof is niet aangenaam, de naad knelt. Maar gelukkig werkt het ook in de omgekeerde richting: een krachtige outfit kan een boost betekenen voor je zelfvertrouwen en geluk. De rode draad is: blijf dicht bij jezelf. Ik hou bijvoorbeeld ontzettend van kleur en durf daar ook echt mee te experimenteren. Het geeft uitdrukking aan wie ik ben, waar ik voor wil staan, maar kan me ook een goed of blij gevoel geven. Ik wil je dan ook graag uitnodigen om kleur eens te proberen. Maar: is dat echt niets voor jou, blijf dan vooral bij waar jij je goed bij voelt.”

LEES OOK:

“De belangrijkste tip die ik kreeg van styliste Donia Sassi is: respecteer je figuurtype en je persoonlijkheid. Dan kun je weinig fout doen. Die zijn de leidraad voor wanneer je jezelf gaat kleden. Eerst moet je dus je figuurtype uitvogelen: zandloper, appel, peer, recht of een omgekeerde driehoek. Ga eens voor de spiegel staan in je onderbroek en bekijk jezelf zo objectief mogelijk. Dus nee, geen kritiek, afkeurende blikken of focus op die mindere puntjes. Teken jezelf zo realistisch mogelijk en dan weet je ook meteen wat je beter wel of niet accentueert en hoe je je sterktes kan uitspelen. Het is ook belangrijk om jezelf goed te kennen, zoals ik veel zeg in het boek, misschien is die vrouwelijke jurk met ruches wel helemaal iets voor jouw figuur, maar als jij een sportief type bent dat houdt van eenvoud, dan is dit toch niets voor jou.”

“Daarbij moedig ik mensen wel aan om eens uit hun comfortzone te durven komen. Schrijf iets dat je normaal niet zou dragen niet meteen af, maar geef het een kans. Durf eens te gaan voor een felle kleur of een andere print dan je gewoon bent, dan beloont je lichaam je met een shot dopamine. ‘Dopamine dressing’ noemen ze dat tegenwoordig. Mijn dochter is hier de perfecte spiegel. Ze mixt en matcht dat het een lieve lust is en trekt zich niks aan van wat ‘kan’ of ‘niet kan’. Ze kiest gewoon wat items waar ze zin in heeft op dat moment, omdat ze blinken van de glitter, omdat de kleurencombinaties mooi zijn of omdat ze wil kunnen zwieren met een rokje (en liefst nog alles bij elkaar). En gelijk heeft ze.”

Meer lezen? Start to feel great, Evy Gruyaert, bij Uitgeverij Pelckmans, koop je hier.