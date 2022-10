Balenciaga zet samenwerking met Kanye West stop

Op de meest recente modeweken was hij nog te zien op de catwalk voor Balenciaga, maar nu heeft die laatste toch beslist om de samenwerking met Kanye ‘Ye’ West stop te zetten. Dat zegt een woordvoerder van Kering, het moederbedrijf van Balenciaga in een interview met het modeblad WWD. “Geen toekomstige projecten meer met deze kunstenaar”.

Herinnert u zich nog de catwalkshow in Parijs van Balenciaga? Het futuristische en tegelijk modderige decor was niet het enige dat toen over de tongen ging. Ook Kanye ‘Ye’ West schreed incognito over de eigenaardige catwalk. Niet alleen omdat hij sinds januari samenwerkte met het modehuis en de Amerikaanse keten Gap maar ook omdat hij een persoonlijke vriend is van hoofdontwerper Demna Gvaslia.

Maar nu komt er een einde aan die samenwerking. “Balenciaga heeft niet langer een relatie van welke aard dan ook of plannen voor toekomstige projecten met deze kunstenaar”, zegt een woordvoerder van Kering, de Franse multinationale holding van luxegoederenmerken waaronder het merk dus valt. De bekendmaking kwam er nadat Balenciaga zijn kwartaalcijfers voorstelde en er werd dus ook niet verder ingegaan op vragen rond West.

Controverse

De breuk is vermoedelijk het gevolg van de controverse rond Kanye West, die aan een bipolaire stoornis lijdt. Zo verscheen hij recent met een T-shirt ‘White Lives Matter’ erop, haalde hij zich de woede van onder meer Gigi Hadid op de hals na enkele wansmakelijke grappen op sociale media en deed hij enkele antisemitische uitspraken.