Grootschalig onderzoek: “Dyslexie zit in onze genen”

Zit dyslexie in onze genen? Het is het onderwerp geworden van een grootschalig onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature Genetics’. Onderzoekers zijn erin geslaagd om een reeks genetische varianten te identificeren die gelinkt worden aan de leerstoornis. “Het heeft een biologische oorsprong maar wel sociale gevolgen.”