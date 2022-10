Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van plan om waterdam op te blazen, met mogelijk tienduizenden doden als gevolg

De Oekraïense president Zelenski beschuldigt Rusland ervan “een smerige en dodelijke” operatie voor te bereiden in Kachovka, in het zuiden van het land. Door de waterdam daar op te blazen zouden ze het oprukkende Oekraïense leger kunnen stoppen, maar ook duizenden of zelfs tienduizenden Oekraïeners de verdrinkingsdood injagen. Opmerkelijk: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan net hetzelfde plan te hebben. Wat is ervan aan, en wat zou dat betekenen?

Het Oekraïense leger blijft terrein heroveren op de westelijke oever van de rivier de Dnjepr, waardoor de Russische troepen daar zich steeds verder moeten terugtrekken. Volgens president Zelenski zou Poetin de Oekraïense troepen daarom de pas willen afsnijden door de dam van Kachovka te vernietigen. Volgens Zelenski heeft het Russische leger explosieven geplaatst in de waterkrachtcentrale van Kachova, bovenop de dam, en zou het van plan zijn die op te blazen.

Opvallend is dat de nieuwe Russische bevelhebber Sergej Soerovikin de Oekraïners ervan beschuldigt exact hetzelfde plan te hebben. Die zei dat eerder deze week al, maar zowel internationale waarnemers als de Oekraïense overheid zien daarin bevestiging dat de Russen dat eigenlijk van plan zijn en de daad vervolgens in Oekraïense schoenen zullen proberen te schuiven. Een “false flag”-operatie, zou dat zijn, een tactiek die Rusland vaker hanteert.

Catastrofale gevolgen

Als het tot een vernietiging van de dam komt, zou dat catastrofale gevolgen hebben. Het Institute for the Study of War waarschuwt dat een dambreuk ervoor zou zorgen dat zo’n 18 miljoen kubieke meter water in geen tijd de regio onder water zou zetten, inclusief Cherson-stad. “In het geval van de verwoesting van de dam (...) zal het Noord-Krimkanaal gewoon verdwijnen”, waarschuwde Zelenski in zijn dagelijkse persconferentie op sociale media.

De immense kracht waarmee het water op dat gebied zou vrijkomen, zou volgens experts in geen tijd meer dan tachtig dorpen en steden en tienduizenden woningen en gebouwen doen overstromen en wellicht vernielen. Ook het menselijke leed zou ongezien zijn, zei Zelenski. Hij zei dat het leven van honderdduizenden Oekraïense burgers op het spel staat. Zij zouden kansloos zijn tegen het water en verdrinken.

Het zou volgens waarnemers een volgende stap kunnen zijn in het plan van Poetin om de oorlog te winnen door de Oekraïners een winter te bezorgen zonder elektriciteit, gas en andere voorzieningen. Reken daar hevige overstromingen bij en nog meer doden, en je hebt een situatie waar internationaal terecht grote bezorgdheid over bestaat.

Eerder gebeurd

De dam en de bijhorende waterkrachtcentrale werden in de jaren 50 gebouwd om energie op te wekken, maar de dam is ook belangrijk voor irrigatie en voor de scheepvaart. Het is de zesde en laatste dam stroomafwaarts op de Dnjepr-rivier.

Bij de oudere bevolking roept de dreiging alvast nare herinneringen op. In 1941 werd een gelijkaardige dam in Zaporizja opgeblazen. De Sovjet-Unie wilde zo de opmars van het Duitsers vertragen. Het plan mislukte, maar door de overstromingen kwamen wel duizenden Oekraïners om het leven.