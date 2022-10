Twee kinderen sterven na ontploffing op bootje voor de kust van Malta, kustwacht redt 36 migranten

De Italiaanse kustwacht heeft de lichamen van twee kinderen in een bootje op de Middellandse Zee aangetroffen. 36 mensen werden wel gered. Tunesische vissers hadden vrijdag gemeld dat een boot in nood was geraakt in de buurt van Malta. Italië en Malta kwamen daarop overeen een patrouilleboot van de Guardia Costiera te sturen, die in de buurt van het bootje was.