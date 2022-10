Limburgers mogen naar WK karpervissen in Frankrijk

De grootste of vooral zwaarste karper vangen. Dat was het doel van 17 teams die een week lang hun hengel uitwierpen in de Paalse plas in Beringen tijdens de Benelux Carp Qualifier. Winnaar werd het Team Hypoteekwinkel (HW) van Beringenaar Alexander Vanden Eynde. Zij mogen volgend jaar naar het WK karpervissen in Frankrijk.

Tijdens een officiële karperwedstrijd wordt het gewicht van dikste vissen die de drie leden van een team vangen, opgeteld. Het team met hoogste gewicht wint de wedstrijd. Alexander Vanden Eynde: “Elke gevangen vis wordt officieel gewogen door juryleden die tijdens de wedstrijdweek dag en nacht klaarstaan voor de deelnemers. Tot vrijdagavond stonden wij nog op de vijfde plaats. Een vis van 21,7 kilogram was voldoende om de eerste plaats te veroveren. Uiteindelijk woog de beslissende vis 23,25 kilogram, wat ons totaal gewicht op 64 kilogram bracht. Naast de mooie prijzen krijgen we dus ook een ticket voor het wereldkampioenschap in Frankrijk. Op dit wereldkampioenschap strijden de 106 beste teams van de wereld voor de overwinning. Het WCC is het hoogtepunt van elke karpervisser dus wij zijn supertrots dat we Belgische kleuren mogen verdedigen. Wij zijn een groep vrienden die dezelfde passie delen en door het jaar regelmatig samen een vistrip plannen. Wij worden niet gesponsord door een club of dergelijke.”

Team HW (Hypotheekwinkel) bestaat uit Chiel Somers (links), Alexander Vanden Eynde (midden) en Dennis Poel (rechts). De man achter de drie winnaars is organisator Bob Cuyvers. — © RR

De jaarlijkse wedstrijd karpervissen, de Benelux Carp Qualifier (BCQ) aan de Paalse Plas in Beringen is erg populair. “De inschrijving voor de editie van 2023 start op zondag 6 november om 12 uur. Wie erbij wil zijn, zal snel moeten zijn. Dit jaar waren er meer dan 800 inschrijvingen tijdens de eerste tien minuten. De eerste 16 teams die binnenraken, zijn erbij en mogen meedoen samen met de winnaar van dit jaar”, besluit Alexander. (zb)