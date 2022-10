Vaccinatiecentra minder vaak open vanaf november, coronavaccin ook te krijgen bij huisarts en apotheker

Meer dan 2,3 miljoen Vlamingen hebben intussen een herfstbooster tegen Covid-19 gekregen. Tegen begin november zullen 4,5 miljoen mensen die kans hebben gekregen. Daarmee is de doelstelling bereikt en wordt na zeven weken de waakfase van kracht. De vaccinatiecentra zullen dan minder vaak open zijn.

In de waakfase wordt nog gemikt op 25.000 prikken per week in Vlaanderen. 72 procent van de 65-plussers is nu gevaccineerd. Bij de 80-plussers gaat het om 61 procent. Bij de 50 tot 64-jarigen staat de vaccinatiegraad op 54 procent, bij de 18 tot 50-jarigen op 24 procent.