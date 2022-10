Kinrooi

All By Myself. Aan die klassieker van Céline Dion waagt Sonny Sinay (38) zich zondag in The Voice van Vlaanderen. De Nederlander die in Kinrooi woont, moet het in zijn eentje doen op het podium, maar in gedachten is zijn vader bij hem. “Ik heb hem op zijn sterfbed beloofd dat ik onze droom niet zou opgeven.”