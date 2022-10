Antwerp-coach Van Bommel voor topper tegen Genk: “Of ze nu het beste voetbal brengen, dat weet ik niet”

Daags na de 3-0-zege tegen KV Oostende tekende Mark van Bommel alweer present voor een nieuwe persbabbel. Met Genk krijgt Antwerp bezoek van een team in bloedvorm. “Twee teams met zo’n straffe reeksen, dat zie je zelden in het voetbal”, aldus de Nederlander.

“Ik verwacht een wedstrijd waar het dicht bij elkaar gaat liggen. Eén die beslist zal worden door details”, vatte Mark van Bommel zijn persbabbel aan. Antwerp heeft twee dagen minder tijd om de topper van zondag voor te bereiden. Al hoorden we de Nederlander daar niet over klagen. “We zijn dat ritme al gewend van onze Europese wedstrijden. Vandaag was er hersteltraining voor de jongens die donderdag zijn gestart. Zaterdag kunnen we de tegenstander uitgebreid bespreken. Wij zullen starten met vier achterin, Genk ook. Dat zie je niet vaak meer in België.”

Onuachu opvangen

Met Genk krijgt de Great Old een van de best voetballende ploegen van het moment over de vloer, zo niet de beste. En met Paul Onuachu een spits in bloedvorm. “Ik hoor ook dat ze goed spelen. En ik zie het ook, al heb ik hen nog niet zo vaak aan het werk gezien. Je bent altijd bezig met de eerst volgende tegenstander, weet je. Of ze nu het beste voetbal brengen, dat weet ik niet. Genk heeft 34 op 39 en wij 33 op 39. Dat is niet normaal. En Onuachu: we hebben geen specifiek plannetje om hem op te vangen. We moeten het elftal opvangen. Dan praat je niet over individuen, maar net de aanvoer daarnaartoe.”

Jurgen Ekkelenkamp kwam tot hier toe al vaak in scoringspositie en donderdag trof hij voor de eerste keer raak. “Hij had al wel wat assists gegeven. Spelers voorin willen statistieken en een goal is het mooiste. Ik weet niet of er nu iets van hem afvalt.”

Geen proefwerk

Er was voor de verandering ook een Nederlandse journalist aanwezig op de persbabbel. Die wou weten of de match van Genk een meetmoment was voor Van Bommel bij Antwerp. “Zo zie ik het niet. Een meetmoment is zoals een proefwerk en als je verliest, ben je gezakt. En zo is het niet. Zeker niet na het parcours dat we al hebben afgelegd. Elf zeges na dertien wedstrijden: daar had ik bij mijn eerste persconferentie meteen voor getekend. Bekijk zondag meer als een tussenexamen.”

Antwerp liep geen schade op tijdens de wedstrijd tegen Oostende. Van het viertal Engels, Haroun, Miyoshi en Fischer keert er niemand terug uit blessure. Die laatste sluit volgende week in principe weer bij de groep aan.