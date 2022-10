Studio Brussel haalt promo rond ‘sterrenmeisje’ offline na kritiek: “Het was fout en ongepast”

Studio Brussel heeft een campagne rond Kimberley, die in 2009 wereldberoemd werd als ‘sterrenmeisje’, offline gehaald. Die moest de thema-uitzendingen van de zender rond de ‘nillies’ mee promoten, maar botste vooral op kritiek. “Het is nooit onze bedoeling om mensen bewust te kwetsen of te beledigen. Dat is hier wel gebeurd.”

De West-Vlaamse Kimberley haalde destijds de internationale pers met talloze tatoeages van sterren in haar aangezicht. Ze had er naar eigen zeggen drie gevraagd aan tatoeëerder Rouslan Toumaniantz, maar werd “na afloop ongewild wakker met 56 exemplaren”. De jaren daarop liet ze die een voor een weg laseren, omdat ze alle spot moe was.

Studio Brussel rakelde het sterrenmeisje pas opnieuw op om uitzendingen rond de nillies, de jaren 2000 dus, mee in de schijnwerpers te zetten. Presentatoren als Eva De Roo en Michèle Cuvelier postten (fake) foto’s van zichzelf met sterren in het aangezicht en de luisteraars werd opgeroepen om, met behulp van een online filter, hetzelfde te doen.

Dat bleef niet zonder kritiek. “Een jonge vrouw vernederen door haar te blijven achtervolgen met een foute keuze die ze ooit maakte. Maar wél campagnes tegen pesten en De Warmste Week voor inclusie organiseren”, klonk het onder meer op Twitter. Het zette de zender ertoe aan om alles rond het sterrenmeisje weer offline te halen.

“Het is nooit onze bedoeling om mensen bewust te kwetsen of te beledigen. We beseffen dat dit gisteren met het gebruik van deze foto en filter wel degelijk gebeurd is. Het was fout en ongepast. Daarom hebben we de post en de filter opnieuw verwijderd. We bieden dan ook onze oprechte excuses aan”, klinkt het.

Uit respect voor haar privacy werd de foto van Kimberly in deze post onherkenbaar gemaakt door onze redactie. — © Studio Brussel

(bpr)