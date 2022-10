Leerlingen bouwen virtuele school met Minecraft

“Onze leerlingen beleefden een echte topdag”, vertellen enthousiaste leerkrachten Wesly Raymaekers en Steven Juchtmans. “Na de introductie werden ze uitgedaagd om op een hele korte tijd codes aan te leren, creatieve ideeën uit te werken en samen te werken met andere leerlingen binnen Minecraft Education.”Wout Bervoets, leerling van 3 Elektromechanische technieken was er ook bij: “We werden verdeeld in teams op basis van onze eigen creatieve ideeën. Ik heb zoveel geleerd over de mogelijkheden binnen Minecraft zoals codes aanmaken en hoe we kunnen samenwerken. Ik vond het het tof om samen aan iets groots te bouwen.”De verschillende onderdelen worden samengebracht tot één grote virtuele educatieve wereld die ter beschikking zal staan via Minecraft Education.