Meervoudig Grandslamwinnares Simona Halep legt positieve dopingtest af: “Vandaag begint de zwaarste wedstrijd van mijn leven”

Opschudding in de tenniswereld. Simona Halep, voormalig nummer één van de wereld en tweevoudig Grandslamwinnares, heeft een positieve dopingtest afgelegd op de voorbije US Open. “Vandaag begint de zwaarste wedstrijd van mijn leven: een gevecht om de waarheid”, schrijft de Roemeense in een bericht op Twitter. Ze is voorlopig geschorst.

In het dopingstaal van Simona Halep werd een kleine hoeveelheid Roxadustat gevonden, valt in haar bericht op Twitter te lezen. Roxadustat is een medicijn tegen bloedarmoede dat sinds dit jaar op de dopinglijst van het wereldantidopingagentschap (WADA) staat. Het middel verhoogt de endogene productie van erytropoëtine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen.

De positieve dopingtest is in elk geval groot nieuws in de tenniswereld, want de Roemeense was een tijdlang nummer één van de wereld. Ze speelde al vijf Grandslamfinales, waarvan ze er twee won: Roland Garros in 2018 en Wimbledon in 2019. Tegenwoordig is ze negende op de WTA-ranking.

Ook B-staal positief

De 31-jarige Halep legde haar positieve dopingtest af op de voorbije US Open. Ook het B-staal bleek positief, waardoor ze voorlopig geschorst is. Op de US Open werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Oekraïense Daria Snigur. In dezelfde periode kampte Halep ook met neusproblemen, waarvoor ze afgelopen maand een operatie onderging en enkele weken rust nam. Ze werd op vrijdag 7 oktober ingelicht van haar positieve test. (Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Dit is de grootste shock van mijn leven”, schrijft de Roemeense op sociale media. “Doorheen mijn hele carrière is het idee van valsspelen nooit in mij opgekomen, het is tegen alle waarden waarmee ik opgevoed ben. Nu ik oog in oog sta met zo’n oneerlijke situatie, voel ik me verward en verraden.”

“Ik zal tot het einde vechten om te bewijzen dat ik nooit bewust een verboden iddel heb ingenomen en ik heb er vertrouwen in dat vroeg of laat de waarheid aan het licht zal komen”, klinkt het. “Het gaat niet om titels of geld, maar om eer en het liefdesverhaal dat ik de laatste 25 jaar met het tennis heb ontwikkeld.”