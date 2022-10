Europese netbeheerders verwachten deze winter geen problemen met bevoorrading elektriciteit in België

Voor deze winter hoeft België zich geen zorgen te maken over de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. Dat blijkt uit een nieuwe voorspelling door ENTSO-E, dat de 27 netbeheerders van de Europese Unie verzamelt. Ook de winters nadien verwacht het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) geen probleem, al houden ze rekening met de slechte situatie in Frankrijk en wordt onderzocht of een specifieke veiling van vervangcapaciteit nodig zal zijn.

ENTSO-E, de federatie van de 27 Elia’s binnen de EU, publiceert tweemaal per jaar een outlook over de adequaatheid van de bevoorrading in elke lidstaat. De meeste risico’s doen zich voor in Ierland en Frankrijk.

Zoals bekend kampen onze zuiderburen al geruime tijd met een sterke uitval in hun nucleair park. Van het potentieel van 61 GW aan nucleaire capaciteit is er momenteel amper 27 GW beschikbaar. De beschikbaarheid in Frankrijk ligt sowieso altijd lager dan het potentieel, maar naar verwachting zal de capaciteit deze maand 10,5 GW lager liggen dan het gemiddelde in de periode 2017-2021. Zelfs bij een verwachte toename van de beschikbare capaciteit naar 33,6 procent begin november, zal dat nog 8,5 GW lager zijn dan het gemiddelde.

Alle lichten op groen

Voor België voorspelt ENTSO-E geen noemenswaardige problemen. Alle lichten staan op groen, ook indien er gevolgen zijn voor ons land als gevolg van de Franse problemen met hun kerncentrales. Ter herinnering: België helpt momenteel Frankrijk met zijn bevoorrading. In de eerste helft van dit jaar voerden wij bijna zes keer meer elektriciteit uit naar Frankrijk dan Frankrijk naar ons exporteerde.

Ook voor de winter nadien verwacht het kabinet-Van der Straeten geen problemen. Voor de winter van 2024-2025 zou er wel een potentieel probleem kunnen opduiken. In de hypothese dat de situatie in Frankrijk tegen dan niet verbetert, zou er een delta van 500 MW kunnen opduiken. Daarom werd voor de zomer al beslist Elia te laten onderzoeken of een nieuwe veiling van capaciteit nodig zal zijn.

Specifieke veiling

Indien het zo ver komt, zou het om een specifieke veiling gaan voor capaciteit die zo weinig mogelijk CO2 uitstoot, met een focus op batterijen en het beheer van de vraagzijde. Halfweg volgend jaar zou daarover via Elia meer duidelijkheid moeten bestaan, zodat de veiling in september-oktober kan plaatsvinden.

Volgende week publiceert Elia overigens de resultaten van een nieuwe CRM-veiling voor de winter van 2026-27. Daarbij wordt capaciteit geveild die moet dienen om het wegvallen van kerncentrales in ons land op te vangen. En voor de winters vanaf 2025-2026 is intussen een risico-analyse gestart. Daarvan worden de eerste resultaten voor het einde van het jaar verwacht.